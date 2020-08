Covid, Gentiloni: ''Il crollo del Pil sarà il peggiore di questa grande pandemia''

"A causa delle conseguenze economiche delle inevitabili misure adottate per contenere il virus, ci troviamo ad affrontare una seconda tragedia: il crollo del Pil nel 2020. Sono le parole del commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, che spiega: "La Commissione europea ha presentato al Consiglio delle proposte per la concessione di un sostegno finanziario di 81,4 miliardi di euro a 15 Stati membri nell'ambito dello strumento 'Sure, per proteggere i cittadini e mitigare le conseguenze socioeconomiche negative della pandemia del covid e -- l'Italia riceverà 27 miliardi dal primo pacchetto Sure''.