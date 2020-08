Elezioni Usa: terza serata dedicata agli eroi delle guerre

Terza serata della convenzione repubblicana con la partecipazione di un vasto gruppo di speakers. Il motivo della serata era american heroes, il ricordo di milioni di soldati statunitensi che hanno perduto la vita nelle guerre alle quali hanno partecipato gli Stati Uniti. Il vicepresidente Mike Pence ha concluso la serata con un discorso vibrante, che voleva ricordare al mondo i sacrifici dei marines americani in Europa e in Asia, nelle guerre combattute per distruggere il nazismo.Pence ha poi ricordato gli interventi delle forze armate statunitensi in Vietnam,Corea e Paesi arabi.Applausi a non finire nella sala-caverna del Forte NcHenry. Stasera sarà la volta del Presidente Trump.