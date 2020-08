Coronavirus: 47 nuovi casi in Puglia

BARI - In lieve calo la curva dei contagi da covid-19 in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 27 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.161 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 47 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 1 nella provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.E’ stato registrato un decesso, in provincia di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 294.426 test.4.024 sono i pazienti guariti.637 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.217, così suddivisi:1.745 nella Provincia di Bari;423 nella Provincia di Bat;702 nella Provincia di Brindisi;1.337 nella Provincia di Foggia;664 nella Provincia di Lecce;304 nella Provincia di Taranto;39 attribuiti a residenti fuori regione;3 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 27.8.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/pLv8t Dichiarazione dg ASL Bari, Antonio Sanguedolce:“Il nostro Dipartimento di prevenzione ha registrato oggi 27 casi di positività al SARS - CoV-2, di cui 11 sono contatti stretti di casi già individuati e monitorati e 10 afferiscono all’attività di triage eseguita nelle aree dedicate dei presidi ospedalieri della ASL, su cui sono in corso indagini per individuare l’origine del contagio ed eventuali fattori di rischio. Gli altri 6 casi positivi fanno riferimento a rientri da Sardegna, Croazia, Spagna e Grecia. Solo per un caso odierno è stato necessario il ricovero ospedaliero”.Dichiarazione di Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bat:“Viene dalla Corsica l'unico caso registrato oggi nella provincia Bat. Il dipartimento di prevenzione continua le indagini epidemiologiche su tutti i casi segnalati e sulle autodichiarazioni”.Dichiarazione del Dg Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone:"Dei 4 positivi registrati oggi, 3 sono contatti stretti di un caso già accertato e il quarto è un cittadino albanese rientrato in Puglia".Dichiarazione del Dg Asl Lecce Rodolfo Rollo:“I due casi di oggi riguardano un residente fuori regione che ha contratto l’infezione in Sardegna e una persona temporaneamente presente in provincia di Lecce su cui è in corso l’indagine epidemiologica”.Dichiarazione del direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla:“Sono 10 le nuove positività al Covid19 registrate nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia. Si tratta di: 3 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 3 contatti di casi già individuati e tracciati dal Servizio di Igiene aziendale; una persona di rientro dalla Spagna. Le ultime 3 persone sono state individuate durante le attività di screening. Sono state tutte prese in carico e sono state già avviate le opportune indagini epidemiologiche".Dichiarazione del DG Asl Taranto, Stefano Rossi:“I due casi di oggi riguardano due contatti di un caso emerso qualche giorno fa. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare e sono assistiti dai servizi sociali”.