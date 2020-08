Emiliano lancia l'allarme: ''Siamo nella seconda ondata di covid''

PIERO CHIMENTI - Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, al termine della riunione dei direttori generali delle Asl pugliesi, i dipartimenti di prevenzione, i direttori delle strutture sanitarie pubbliche, enti ecclesiastici e Irccs della rete Covid, i direttori dei laboratori di microbiologia e virologia della rete Covid, ha lanciato l'allarme sul pericolo per la seconda ondata del virus: "Stiamo purtroppo, come avevamo previsto, nella seconda ondata Covid e questa è la notizia più importante di oggi. Abbiamo dato disposizione di mobilitare e rafforzare i dipartimenti di prevenzione, esattamente come abbiamo fatto qualche mese fa nella "fase 1" con gli ospedali": Il Governatore, ha previsto che nelle prossime settimane il numero dei contagi in Puglia, sarà in linea rispetto a quello di altri Paesi europei.