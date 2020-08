Foggia, fallito assalto ad un blindato: ladri in fuga

FOGGIA - Come in una scena di un film, ladri in azione all'assalto di un blindato ma questa volta, qualcosa è andato storto. E' successo nella notte sull'autostrada A16 nel Foggiano, vicino al casello di Cerignola Ovest: i bbanditi avevano dato alle fiamme un'auto sulla carreggiata, ma questo ha fatto scattare l'allarme alla polizia stradale, che è intervenuta. Vicino all'autostrada, i poliziotti hanno trovato un'autogru e un trattore rubati: a bordo c'erano alcuni uomini che, alla vista degli agenti, sono fuggiti. Le ricerche ai banditi sono aperte.