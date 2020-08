I peggiori comportamenti in aereo: passeggera massaggia il piede ad un altro

LECCE - Gli utenti dei social media sono rimasti inorriditi e disgustati, dopo che un video a bordo di un aereo è stato pubblicato un post che mostra una passeggera che fa un massaggio ai piedi a un altro durante il volo. Il video, mostra una donna che strofina il piede di un passeggero seduto dietro di lei, che ha la gamba appoggiata sul suo bracciolo. Non è chiaro chi sia la persona nella foto o se i due si conoscano.Tuttavia, la foto ha avuto quasi 2500 commenti concordando sul fatto che fosse disgustosa. "Non sto bene dopo aver visto questo", ha commentato una persona. "Disgustoso ... L'umanità è condannata." "Ho letteralmente urlato mentre lo vedevo", ha aggiunto un altro. "Le persone sono pazze." Non è la prima volta, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che un passeggero si comporta allo stesso modo durante un volo.