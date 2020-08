Il Frosinone vince 2-0 a Trieste con il Pordenone nella semifinale di ritorno dei playoff di serie B e si qualifica per la finale. Nel primo tempo al 7' il Frosinone è passato in vantaggio con Ciano di sinistro su passaggio di Beghetto. Al 15' ha raddoppiato con Novakovich di destro su assist di Rodhen.Nel secondo tempo il Pordenone insidioso con Bocalon. Pobega non ha inquadrato la porta. Nell'andata a Frosinone vinse il Pordenone 1-0. Nella finale il Frosinone affronterà lo Spezia in due partite. L'andata domenica 16 agosto a Frosinone, il ritorno giovedì 20 agosto a La Spezia.