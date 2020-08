Inghilterra: truffa da 30 milioni di euro per Antonio Conte

PIERO CHIMENTI - L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, sarebbe stato truffato di 30,6 milioni di euro quando era allenatore del Chelsea. Autore della truffa sarebbe Massimo Bocchicchio, titolare di una società d'investimento avrebbe promesso all'allenatore dell'Inter di 'restituirgli' un maxi rendimento di 33,1 milioni di euro, entro lo scorso giugno. Oltre al tecnico, il broker avrebbe convinto altre 7 persone ad investire al fondo Kidman che, a suo dire, sarebbe collegato e garantito da Hsbc, facendo firmare loro documenti falsi.

Con la denuncia alla corte commerciale inglese, è arrivata la sentenza del giudice Foxton del 17 luglio, che prevede il congelamento di 61,4 milioni di euro, composto anche da proprietà in Italia, Miami e Londra, oltre ai blocchi dei conti correnti in Credit Suisse e Hsbc, dovuto alla mancata restituzione del denaro truffato. Se la situazione non dovesse mutare, con la mancata restituzione del denaro, si passerebbe al sequestro dei beni con decreto ingiuntivo.