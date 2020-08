Messi - Barcellona sulla via del non ritorno: la pulce salta il ritiro

PIERO CHIMENTI - Il rapporto tra Messi e Barcellona sembra giunto al capolinea. La controprova si è avuta questa mattina quando la Pulce non si è presentata al ritiro per la ripresa della preparazione per la nuova stagione, preceduta dai test anti Covid, presso il Ciutat Espostiva "Joan Gamper". Il fantasista era l'unico assente, in quanto agli ordini di Koeman si sono presentati anche coloro che non faranno più parte del progetto tecnico come Suarez, che sta trattando con i blaugrana la buonuscita.