Regionali 2020: dagli States Emiliano è il favorito

In una delle 132 stanze della Casa Bianca, ogni giorno un team di esperti esamina i vari risultati delle varie elezioni europee. I risultati vengono poi passati al ministro degli Esteri, che controllerà con gli ambasciatori .A questo punto scatterà la linea politica da seguire (diciamo pure da suggerire).Ho avuto modo di leggere i commenti sulle elezioni regionali in Italia del 21 settembre, chiaramente interessato ai commenti sulla regione Puglia. Ho letto che Emiliano è considerato vincitore per la seconda volta. Tuttavia non è ben visto da tutta la regione: il suo centrosinistra e' piuttosto un socialismo vero e proprio. Potrebbe scattare una sorpresa? In politica non si sa mai. Vedremo fra tre settimane.