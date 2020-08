ROMA - Il governatore siciliano Nello Musumeci accusa Roma di non fare nulla per risolvere l'emergenza migranti nella sua Regione. "Invece di rispondere con atti concreti - dice in conferenza stampa -, il governo centrale trova la soluzione: creiamo campi di concentramento, che chiamano tendopoli in un deposito militare a Vizzini, abbandonato da anni''.