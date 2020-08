Ostetricia Di Venere: pronto riavvio ricoveri ordinari dopo caso Covid

BARI – L'Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale “Di Venere”, in attesa di riavviare a breve i ricoveri ordinari dopo il caso di positività verificatosi nei giorni scorsi, continua a garantire le urgenze non procrastinabili attraverso il percorso di emergenza ostetrica. L’area “grigia” di cui è dotato l’Ospedale, con una sala operatoria dedicata, consente infatti di accompagnare le donne al parto in qualsiasi situazione e in assoluta tranquillità. Lo rende notoTutte le esigenze ordinarie e urgenti vengono comunque assicurate dagli altri Ospedali della rete aziendale dei punti nascita, ossia Altamura, Corato, Monopoli e San Paolo Bari, strutture in grado di garantire la migliore assistenza sanitaria necessaria alle partorienti e ai nascituri.