Pantaleo Corvino nuovo responsabile dell'area tecnica del Lecce

Pantaleo Corvino è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Lecce. Lo ha comunicato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo la retrocessione in B dei salentini. Corvino, 70 anni torna a Lecce dopo 15 anni. Ha firmato per tre anni con la società pugliese. Col ritorno di Corvino in Salento è probabile la conferma del tecnico Fabio Liverani in B. Esonerato il direttore sportivo Mauro Meluso. Da decidere il nome del sostituto. Potrebbe arrivare a Lecce Stefano Trinchera che in questa stagione è stato direttore sportivo del Cosenza in Serie B ed ha contribuito con le sue operazioni di calcio mercato alla salvezza dei calabresi.Corvino si attiverà per cercare di confermare il centrocampista Jacopo Petriccione. Presto lo incontrerà per trovare l’intesa economica. Il presidente Saverio Sticchi Damiani vorrebbe far restare in Salento il regista Marco Mancosu. L’attaccante Farias che era in prestito è tornato al Cagliari. Corvino dovrà attivarsi sul calcio mercato per cercare di allestire una squadra competitiva. Dovranno essere acquistati un portiere, due terzini tre centrocampisti e tre attaccanti. L’obiettivo del Lecce nella prossima stagione è cercare di puntare alla promozione diretta in Serie A.