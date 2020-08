Play Off Serie B: il Chievo Verona vince 2-0 in casa con lo Spezia

Nell’andata della prima semifinale dei Play Off di Serie B il Chievo Verona ha vinto 2-0 in casa contro lo Spezia. Nel primo tempo al 2’ i veneti sono passati in vantaggio con Djordjevic, tiro di destro. Al 9’ hanno raddoppiato con Segre, tiro da pochi metri su cross di Obi. Lo Spezia in contropiede. Ricci è andato vicino al gol. Nel secondo tempo al 13’ lo Spezia ha sbagliato un rigore dato per un fallo di Leverbe su Nzola. Ricci si è fatto parare il tiro dal portiere Semper. I liguri hanno aumentato i ritmi del gioco.Nzola di testa ha centrato la traversa. Il Chievo Verona propositivo. Morasy con un tiro da fuori area ha colpito il palo. Successo meritato per il Chievo Verona. Martedì prossimo 11 Agosto si giocherà il ritorno a La Spezia. Al Chievo basterà un pareggio per qualificarsi per la finale per la promozione in Serie A. Lo Spezia dovrà vincere 2-0 per fare valere il miglior piazzamento in classifica rispetto ai veneti al termine della fase regolare del Campionato di B e per qualificarsi alla finale.