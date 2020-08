Petagna positivo al Covid

- Dopo il comunicato di Antonio Mirante giunto ieri sulla sua positività al Coronavirus, oggi ne sono arrivati di diversi club con giocatori colpiti dal Covid. Stiamo parlando del Napoli, che ha ufficializzato che il neo acquisto Andrea Petagna è risultato positivo test e dovrà sottoporsi a 14 giorni di quarantena per poi rientrare in gruppo dopo che anche il secondo tampone risulterà negativo. Anche il Torino ha comunicato di avere due giocatori positivi, ma di cui non vuole svelarne l'identità. Anche il Brescia è stato 'colpito' dal virus, con un giocatore di cui non si conosce l'identità che avrebbe trascorso le vacanze in Sardegna