Ricostruita vertebra al 'Giovanni XXIII' di Bari

- All'ospedale pediatrico del capoluogo è stata effettuata un'operazione mini invasiva di precisione, che ha permesso la ricostruzione della vertebra di un 14enne, danneggiata dopo un tuffo andato male in piscina. L'intervento, che lascerà al giovane solo una piccola incisione sotto la schiena, è avvenuto grazie alla collaborazione tra i reparti di ortopedia pediatrica del Giovanni XXIII e Chirurgia vertebrale del Policlinico.Andrea Pizzolla, direttore della Chirurgia vertebrale e Daniela Dibello, direttrice del reparto di Ortopedia e traumatologia dell'ospedale pediatrico, hanno commentato l'operazione: "È un esempio virtuoso di sinergia tra unità operative che integra le cure per bambini e per adulti: così all'interno della stessa azienda Policlinico siamo in grado di offrire un'assistenza completa e per tutte le età".