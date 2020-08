Tennis: a Palermo Camila Giorgi eliminata in semifinale dalla francese Fiona Ferro

- Nella seconda semifinale del torneo di tennis donne WTA di Palermo Camila Giorgi è stata eliminata 2-6 6-2 7-5 dalla francese Fiona Ferro. Per la Ferro è la seconda qualificazione in finale in un torneo WTA. Prima di questa semifinale la francese non aveva mai perso un set. Nella prima semifinale l’estone Anett Kontaveit ha superato 6-2 6-4 la croata Petra Martic.Nelle qualificazioni al torneo di Praga nella Repubblica Ceca Giulia Gatto Monticone è stata eliminata 6-3 6-2 dall’egiziana Mayar Sherif. La tedesca Julia Goerges non parteciperà agli Open Usa perché è preoccupata per i possibili contagi del Covid 19. Tra gli uomini lo svizzero Roger Federer, 39 anni tornerà a giocare nel 2021 dopo qualche infortunio e per il Covid 19. Il britannico Andy Murray potrebbe partecipare agli Usa Open dal 31 Agosto al 7 Settembre.