Play Off, Serie B: il Frosinone vince 3-2 a Cittadella dopo i tempi supplementari e vola in semifinale

Il Cittadella ha centrato un palo con Branca, tocco al volo. Ghiringhelli pericoloso in area di rigore. Necessari i tempi supplementari. Nel primo tempo supplementare i veneti propositivi. Iori non ha inquadrato la porta. Il Frosinone in contropiede. Novakovich ha creato problemi in area di rigore. Nel secondo tempo supplementare i ciociari arrembanti. Rohden di testa non ha avuto fortuna. Al 121’ il Frosinone ha realizzato il gol decisivo con Ciano, tiro al volo. Il Cittadella è stato eliminato dai play off. Il Frosinone in semifinale giocherà contro il Pordenone.





Nei Play Off di Serie B il Frosinone ha vinto 3-2 a Cittadella dopo i tempi supplementari e si è qualificato per la semifinale. Nel primo tempo al 5’ i veneti sono passati in vantaggio con Diaw su rigore dato per un fallo di Brighenti su Rosafio. Il Frosinone vicino al pareggio con Rohden. I veneti hanno sfiorato il gol con D’Urso. I ciociari insidiosi con Salvi. Al 46’ il Cittadella ha raddoppiato con Diaw, tiro di destro su passaggio di Rosafio. Al 49’ il Frosinone ha riaperto la gara con Salvi, tiro da pochi metri. Nel secondo tempo al 6’ la squadra di Alessandro Nesta ha pareggiato con Dionisi, tiro di sinistro.