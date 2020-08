Tennis: a Palermo vincono Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, sconfitta Jasmine Paolini

FRANCESCO LOIACONO - Nel secondo turno del torneo WTA di tennis donne di Palermo Jasmine Paolini è stata eliminata 6-0 6-2 dalla bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Sara Errani ha vinto 3-6 6-4 6-3 contro la ceca Krystina Pliskova. La diciannovenne Elisabetta Cocciaretto ha vinto 6-2 6-4 con la croata Donna Vekic, numero 24 nella classifica mondiale WTA. La francese Fiona Ferro ha vinto 7-5 6-2 contro la russa Ekaterina Alexandrova. Camila Giorgi e Jasmine Paolini parteciperanno agli Usa Open dal 31 Agosto al 13 Settembre. Tra gli uomini Fabio Fognini Jannik Sinner Lorenzo Sonego Gianluca Mager e Andreas Seppi parteciperanno dal 7 Settembre al torneo di Kitzbuhel in Austria. Lo spagnolo Rafa Nadal non parteciperà agli Open Usa. Il serbo Novak Djokovic deve decidere se partecipare o no.