Putignano, dal 3 al 6 settembre al via il Summer Festival

Dal 3 al 6 settembre, Putignano diventa il teatro per lo Sparc - Summer Festival, con numerosi eventi, laboratori, concerti ed incontri dedicati alla presentazione dei risultati finali del progetto e un visit tour educational per tour operator dedicato al turismo per scuole e famiglie con un percorso che unisce Castellana Grotte, Putignano e Alberobello.Un programma articolato quello messo su per il Summer Festival che prevede, tra le altre iniziative un incontro tra i componenti italiani del comitato di indirizzo del progetto, le imprese e loro reti per la presentazione della Piattaforma Regionale per la Promozione dei Prodotti Tipici; una tavola rotonda sullo sviluppo del Carnevale e un laboratorio sulla lavorazione della cartapesta; esposizioni e degustazioni di prodotti tipici; un workshop di perfezionamento per giovani musicisti in collaborazione con Puglia Sounds, occasione per presentare l’“Hub della Creatività” del Progetto Sparc presso l’“Ex-Macello” di Putignano e tre lezioni dello short master “Competenze innovative per la comunicazione dell'enogastronomia culturale” in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici - DISUM dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.Le azioni in programma rientrano nel più ampio progetto “Sparc - Creativity hubs for sustainable development through the valorization of cultural heritage assets” finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Greece – Italy di cui il Teatro Pubblico Pugliese è partner insieme a Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del territorio e, in Grecia, il Comune di Patrasso (Lead Partner), la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di Commercio di Acaia.Sparc è infatti un progetto che si pone come obiettivo quello di costruire due Creative Hub in Puglia, ovvero due centri servizi per gli stakeholder del settore creativo e culturale pugliese, che oltre ad ospitare i principali attori istituzionali pugliesi del settore, permetteranno il trasferimento di know-how e lo sviluppo di competenze e abilità alle Industrie Culturali e Creative pugliesi; l'accesso alle opportunità di networking e collaborazione; lo sviluppo di collegamenti col sistema dell’innovazione e l’accompagnamento alla realizzazione di business plan per la creazione di start up coinvolgendo il turismo sostenibile e della gestione del patrimonio naturale e culturale per arrivare all’elaborazione di idee per la realizzazione di servizi e prodotti innovativi e creativi in ottica intersettoriale.«Putignano si conferma un laboratorio di creatività. Per 4 giorni –– la nostra città sarà l’epicentro di un processo creativo che, attraverso la musica, favorirà l’incontro e il dialogo tra culture. Non possiamo che essere orgogliosi di ospitare il Puglia Music Lab e di contribuire al grande lavoro che il Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Sounds stanno portando avanti per la promozione della cultura musicale oltre i confini regionali».«Siamo orgogliosi di aver ricevuto dal Teatro Pubblico Pugliese l'invito a partecipare a questo importante evento, organizzato in collaborazione con il dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del territorio della Regione Puglia. Soprattutto perché quello ricevuto non è un semplice invito. Forti dell’esperienza che ci viene riconosciuta, siamo stati chiamati ad arricchire il programma della tre giorni del Summer Festival con contenuti di qualità e operatività. In particolare, durante le giornate ci saranno dei tavoli di lavoro, tra cui quello coordinato da noi, sui sistemi dei Carnevali pugliesi che prevede la creazione di azioni di sistema per la valorizzazione dei Carnevali» aggiunge Maurizio Verdolino, presidente Fondazione Carnevale di Putignano.