Ronn Moss, casting ad Avetrana per il suo nuovo film pugliese

AVETRANA(TA) - Conto alla rovescia per il primo ciak ufficiale di “Viaggio a sorpresa”, il film tutto pugliese di Ronn Moss, girato tra Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Monopoli.





Le riprese cominceranno il 7 settembre, ma c’è ancora tempo per far parte di questo progetto che promuoverà l’immagine della nostra regione nel mondo: dopo i casting a Torino lo scorso luglio, Ronn sarà presente alle selezioni per figuranti e comparse in Puglia, in collaborazione con Scenic Academy di Manduria. L’appuntamento è per lunedì 24 agosto, dalle 14.00 alle 18.00, presso Masseria Grottella ad Avetrana. I casting sono aperti a chiunque voglia partecipare, senza limiti di età. A seguire, per tutti i partecipanti, la possibilità di conoscere personalmente la star americana durante un aperitivo.





Il film, coproduzione internazionale targata DevRonn Enterprises e Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere, è stato presentato in anteprima alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia. “E’ una storia che narra cosa accade quando un americano decide di vivere in Puglia - ci racconta Ronn -. Michael è un broker newyorkese, che abbandona tutto per vivere in questa splendida regione. Ma quando sta per realizzare il suo sogno, scopre che non tutto è come aveva immaginato….”.





Parla essenzialmente pugliese la pellicola che verrà distribuita in tutto il mondo nel 2021: i ruoli principali sono stati affidati a Lino Banfi, Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Mayra Pietrocola, Pietro Genuardi. Il soggetto è firmato da Ronn Moss e Tiziano Cavaliere, la sceneggiatura è di Pietro Genuardi e Fabio Cursio Giacobbe, la regia è affidata a Roberto Iza Baeli, Direttore della fotografia Armando Barbieri. Durante l’avventura pugliese non mancherà l’intreccio sentimentale, un’altra delle sorprese alle quali andrà incontro Michael-Ronn. Una commedia romantica, che si farà apprezzare dal pubblico di ogni età, con un mix di dialoghi esilaranti tra inglese, italiano e pugliese. Una vera e propria cartolina della Puglia, che porterà in giro per il mondo le nostre tradizioni, i nostri colori e sapori.





Appuntamento ad Avetrana lunedì 24 agosto, ore 14.00, Masseria Grottella

Via Ludovico Ariosto, 42 (099 970 74 52).





INFOLINE: SCENIC ACADEMY - Via Libia 27, Manduria (328 937 56 16).