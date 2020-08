Serie B, play off: il Pescara supera il Perugia 4-2 ai rigori

Il Pescara vince 4-2 ai rigori a Perugia nella finale di ritorno dei Play out di serie b e si salva il Perugia retrocede in lega pro . I tempi regolamentari erano terminati due a uno per il Perugia. Nel primo tempo al 15' il Pescara e passato in vantaggio con Pucciarelli di destro: al 18' Kouan ha pareggiato per gli umbri con un gol di testa. Al 40' nuovo vantaggio per gli umbri con Melchiorri. Nessuna emozione nel secondo tempo. Necessari i supplementari poiché il Pescara vinse 2-1 in casa all'andata. Necessari i rigori. Per il Perugia decisivi gli errori di Buonaiuto e Iemmello. Per il Pescara determinanti i rigori realizzati da Memushaj Melegoni e Masciangelo .