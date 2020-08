Tommaso Paradiso: dal 4 settembre nelle radio il nuovo singolo 'Ricordami'

MILANO - Tommaso Paradiso torna nelle radio con il nuovo singolo intitolato “Ricordami” (Island Records), che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali mercoledì 2 settembre 2020 e in radio da venerdì 4. Il brano anticipa l’uscita dell’album di debutto solista di Tommaso Paradiso, previsto per l’inizio del 2021, al quale seguirà “Sulle Nuvole Tour” nei più importanti palazzetti italiani, riprogrammato ad aprile e maggio 2021.

Il singolo è scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Katoo (Francesco Catitti). Anche questa volta, Tommaso Paradiso mette in parole e musica i sentimenti vagamente nostalgici che da sempre caratterizzano il suo stile, sia nelle lyrics (“abbracciami, baciamoci, ricordami”) sia negli arrangiamenti piacevolmente retrò, come il sax che accompagna e caratterizza il brano. “Ricordami” è la canzone perfetta per la fine di un’estate diversa dalle altre, che tutti ricorderemo per sempre.

“Ricordami” è il quarto singolo della carriera solista di Tommaso Paradiso, dopo “Ma Lo Vuoi Capire” (8 milioni di stream), “I nostri anni”, disco d’oro, e “Non avere paura”, brano apripista del nuovo progetto del cantautore, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato doppio disco di platino.