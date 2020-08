Torna la 'Mostra Mercato della Ceramica Artigianale' di Cutrofiano

CUTROFIANO (LE) - Dal 9 al 19 Agosto 2020 ritorna l’appuntamento annuale con la Mostra Mercato della Ceramica Artigianale che, in questa nuova edizione frutto della volontà dell'Amministrazione comunale rappresentata dal Commissario Beatrice A Mariano, dalle aziende della ceramica e dalle Associazioni del territorio, vuole dare, nonostante il periodo di emergenza, continuità e nuovo impulso alla manifestazione.La 48° edizione della Mostra Mercato della Ceramica Artigianale non è soltanto espressione di un appuntamento annuale che celebra l’arte figula; è oggi un primo segnale di fiducia e la risposta corale di una terra che non si arrende alla crisi e alla pandemia, mettendo in campo tutte le sue migliori risorse. Per questo, pur nel rispetto delle disposizioni anti-contagio e di tutela della sicurezza, l’Amministrazione Comunale, insieme alle istituzioni partner, agli artigiani, a Confartigianato, alla Proloco ed a tutta la cittadinanza, ha inteso creare una edizione nuova con un cartellone che coniuga l’arte creativa artigianale con momenti di spettacolo e di cultura.L’esposizione, nata come mostra mercato della ceramica, si è evoluta nel tempo, assumendo le caratteristiche di un vero festival, durante il quale è possibile vivere l’esperienza del passato e della cultura del borgo antico: le vie, il Museo, i Palazzi e le Corti di Cutrofiano coinvolgeranno i visitatori in un’esperienza immersiva di undici serate all’insegna della tradizione popolare e folkloristica, con un percorso espositivo itinerante sull’arte figula salentina famosa in tutto il mondo. Un vero e proprio viaggio nel mondo dell'artigianato artistico pugliese, tra miti e storia millenaria, che conferma Cutrofiano come il centro nevralgico dell'arte creativa artigianale, all'interno di una rete di grande prestigio con espositori che vanno della ceramica a quelli del legno, pittori, pietra leccese accompagnati da importanti produttori dell'enogastronomia ed eccellenze locali.La Mostra partirà il 9 Agosto, con l’inaugurazione e il taglio del nastro alle ore 19.30 alla presenza del Dott. Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Nazionale. A seguire il Talk sulla ceramica con la partecipazione del Prof. Lorenzo Madaro Docente di Storia dell’Arte, Accademia di belle arti di Lecce, e curatore. La mostra sarà visitabile sino 19 Agosto con ingressi contingentati dalle ore 18:00 alle ore 24:00 per assicurare il distanziamento tra le persone. Il percorso espositivo sarà eccezionalmente obbligato con ingresso dalle Scuderie di Palazzo Filomarini e uscita su via Capo.I visitatori saranno tenuti ad utilizzare le mascherine e saranno a loro disposizione igienizzanti mani con dispenser collocati all’ingresso e accanto od ogni spazio espositivo. Si potrà accedere anche al Museo della Ceramica che seguirà gli stessi orari di apertura della mostra. Le undici serate della grande festa popolare che celebra la “Ceramica Artigianale" saranno segnate un ricco cartellone di eventi serali che offriranno un mix di spettacoli che spaziano tra musica popolare, Folk, dj set Teatro e cabaret. Durante il live show il pubblico sarà seduto e distanziato, con accessi limitati, nel rispetto delle norme anti-Covid.In contemporanea si svolgerà a partire da 13 agosto, il Grand Tour: alla scoperta della Ceramica classica Italiana, un progetto espositivo itinerante, a cura dell’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC) e del Comune di Cutrofiano, concepito come un vero e proprio viaggio tra “città di antica ed affermata tradizione ceramica”, le cui tappe andranno a comporre un racconto a più voci, per promuovere la riscoperta e la conservazione del patrimonio artigiano e artistico made in Italy. Il Grand Tour offre una raccolta di ceramiche, scelte dalla ricca collezione dell’AICC, composta da pezzi unici: dall’arcaico al contemporaneo, tutto riunito in un allestimento mobile costituito dalle stesse casse di trasporto, adattate e combinate in una pregevole composizione.La tappa di Cutrofiano verrà accolta nel suggestivo scenario offerto dalla Chiesa dell’Immacolata e si svolgerà dal 13 al 30 agosto 2020 in prossimità della Mostra Mercato della ceramica, fulcro della programmazione estiva cutrofianese, collocandosi come prosieguo naturale dell’evento e del territorio stesso.PIAZZA MUNICIPIO09 Agosto 2018 ore 19,30 Inaugurazione Palazzo Ducale10 Agosto BanDita- di e con Silvio Gioia11 agosto Ore 21-00 evento unico Presentazione libro "Il cacciatore di tarante" di Martin Rua a seguire ore22.30 Kalinka feat Giancarlo Paglialunga (Patchanka-Folk Band)13 agosto Ore 21:00 Blue Sparks Lite Session (jazz)14 agosto Ore 21:00 Hound Dogs (Rock’n Roll)15 agosto Ore 21:00 Festa del Tamburello con Carlo “Canaglia”, Gino Nuzzo e Vittorio Chittano16 agosto Ore 21:00 Civico 22 (IndieFolk)17 agosto Ore 21:00 ODIetAMO (cantautorato in chiave swing)18 Agosto Culacchi di e con Marco Antonio Romano19 agosto Presentazione libro di Mauro Garofalo “Ballata per le nostre anime" e Roberto Esposito alPianofortePIAZZA CAVALLOTTI09 agosto Associazione Musicale Don Bosco10 agosto Carola live e Simone Giuri al piano12 agosto Evento unico Mago Rocky e dj Diego Mariano13 agosto Libera il Sorriso14 agosto dj Mimmo Negro15 agosto dj Stefanelli16 agosto dj set con Puccia17 agosto Antonio Ancora Acoustic Live duo (feat Gigi Russo)18 agosto TekeMaya e Mattia Sincero dj set19 agosto Undercover Duo