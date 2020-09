Abbaticchio (Italia in comune): "Gran parte dei sindaci dell'area metropolitana di Bari sono con Emiliano"

BARI - Michele Abbaticchio ha spiegato le ragioni per cui, in prima persona e in qualità di rappresentante del partito che ha fondato, sostiene fortemente la rielezione del Governatore uscente.“Michele Emiliano - sostiene Abbaticchio - deve inaugurare tutte le strutture sanitarie finanziate, garantire l'occupazione per operatori culturali e sociali in attesa dei concorsi per far decollare le oltre cento biblioteche finanziate e le strutture comunali sostenute con il Pon inclusione, far decollare a livello internazionale il nostro comparto agricolo con le misure stanziate dopo il fallimento Digioia. Non se ne può assolutamente andare. Gli faremmo un piacere in vista delle responsabilità assunte. E Italia in comune lotterà per lasciarlo esattamente dove è: con la Puglia" il sindaco di Bitonto e vicecoordinatore nazionale di Italia in comune chiarisce, in questo modo, le sue ragioni per il sostegno a Emiliano sottolineando come "non è il momento di lasciarci alla Lega e a chi ha chiuso a Bitonto il primo ospedale pugliese. Non dimentichiamo neanche le offese di Salvini che, da Ministro, tolse cento agenti dalle strade dopo aver promesso di rinforzare le forze dell'ordine a Bari e nella Città degli Ulivi. Due settimane dopo, infatti, arrivarono mille agenti in più… a Milano. E potrei continuare all'infinito"."Lottiamo, invece - conclude - per includere in un nuovo progetto le forze liberali, perché la Puglia sia il laboratorio politico dei prossimi vent’ anni innovando le soluzioni per welfare e ambiente, sempre più a misura delle diverse caratteristiche locali. Italia in comune la troverete sempre dalla parte dei territori".