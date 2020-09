Calcio: il Lecce interessato a Tutino e Donnum

Il Lecce è interessato all’attaccante Gennaro Tutino del Napoli. I salentini dovranno però superare la concorrenza della Salernitana e del Pescara. Contatti con Aron Donnum esterno norvegese del Valerenga Fotbal. Trattativa con la punta Luca Paganini, svincolato dal Frosinone. Interesse per il centrocampista Andrea Bertolacci, svincolato dalla Sampdoria. Contatti con il trequartista Luca Palmiero del Napoli. Il terzino Andrea Rispoli sarà ceduto al Crotone in Serie A.L’attaccante Andrea Saraniti è andato al Palermo in Lega Pro. Lo Spezia neo promosso in A sarebbe interessato al portiere del Lecce Gabriel, su richiesta del nuovo direttore sportivo dei liguri Mauro Meluso, che la scorsa stagione era al Lecce. Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino sta allestendo una squadra competitiva. L’obiettivo è la promozione in A. L’uruguaiano Javier Ernesto Chevanton sarà il collaboratore tecnico del Lecce Primavera.