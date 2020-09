Apulian Experiences: Salento

Questa settimana abbiamo preso la nostra telecamera e i microfoni per riprendere una parte del nostro Salento pugliese. Come prima destinazione ho scelto Santa Cesarea Terme (Le), dove ho degustato bel caffè Lecce (specialita' salentina) all'Augustus Resort con una vista magnifica. Un resort molto bello con una piscina con vista mare. Nei pressi del Resort si trova Porto Miggiano, una bellissima caletta con mare cristallino e rocce incantevoli. Per il pranzo siamo stati alla Trattoria da Abramo, che ci ha deliziato con un ottimo primo con aragostina leccese locale. A seguire, un salto a Castro, cittadina incantevole che consiglio di visitare.Il nostro aperisunset si è svolto da Skafe al Casotto, a Porto Badisco, con Gianluca e gli altri soci che mi hanno deliziato con un bracere in ghisa. Come vedrete nel video lo Skafe è un locale vista mare molto suggestivo, soprattutto se rimanete fin dopo il tramonto dove vedrete una sorpresa. Non potevano mancare nel mio video reportage loro: i faraglioni di torre Sant'Andrea (Torre dell'Orso, Lecce). Meravigliose rocce immerse nel mare. La chicca finale è stata conoscere la storia di Giuseppe Lolli, inventore delle padelle sospese e lo spaghetto bakè che cucina presso il suo ristorante Bakè a Torre dell'Orso. La storia di Giuseppe è davvero incredibile fatta di passione, ingegnosità e pugliesità. Buona visione e vi aspetto alla prossima 'experience' pugliese! ;)