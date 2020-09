Bari, approvato ieri in Consiglio comunale il Piano triennale delle Opere pubbliche 2020-2022

BARI - Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022. Il documento consta di 311 interventi, suddivisi nelle tre annualità, di cui 160 (51%) nel primo anno e i restanti 151 (49%) nel secondo e terzo anno.La dimensione economica del Piano, complessivamente per i tre anni, ammonta a circa 476 mln di euro di opere, di cui circa 193 mln di euro previsti per gli interventi del 2020 (40%), 232 mln di euro per il 2021 (48%) e 52 mln di euro per il 2022 (12%).Questi dati lasciano trasparire due importanti aspetti:· l'importo complessivo degli interventi è prevalentemente concentrato nelle prime due annualità, in considerazione delle reali capacità di spesa correlate ai molteplici finanziamenti conseguiti, selezionando gli interventi inseriti nel 2020 tra quelli che hanno livello di progettazione più avanzato, copertura finanziaria certa o inserita in piani regionali/nazionali/comunitari e di cui si prevede disponibilità economica nell'anno, con conseguente possibilità di indizione gara entro la fine del corrente anno;· a fronte del 40% della spesa complessiva del piano previsto nel 2020, sono presenti nella prima annualità n. 160 interventi, pari al 51% di quelli complessivi (circa un terzo del totale); si tratta di un numero elevato che denota come siano previsti in programma non solo grandi lavori ma anche molti interventi di piccola e media dimensione economica, con i quali si conta di risolvere molteplici problemi localizzati e distribuiti nei diversi quartieri e Municipi, in risposta a specifiche richieste pervenute dai diversi ambiti territoriali.“Il Piano triennale approvato in Consiglio, per cui ringrazio tutti i consiglieri comunali che con le loro proposte si confermano ancora una volta sentinelle attente sul territorio, ci permetterà anche quest’anno di avviare una programmazione capillare e inclusiva- spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -. Due aggettivi che testimoniano la presenza di cantieri in tutti i quartieri di Bari e l’accoglimento di una serie di proposte pervenute dai Municipi, dalle associazioni, dai comitati di quartiere e da tutti quei cittadini con cui quotidianamente ci confrontiamo da sei anni a questa parte. Questo documento si conferma essere uno strumento di programmazione reale, in cui si vedono comparire nuovi inserimenti di opere pubbliche e scomparire una molteplicità di interventi che, nel corso dell'anno, sono diventati cantieri in atto, lavori eseguiti o recentemente contrattualizzati e di prossimo avvio. Un Piano triennale che si aggiorna “work in progress”, anno dopo anno, con l’esecuzione o la cantierizzazione in città di molte opere pubbliche, in molti casi attese da decenni.Per questa nuova programmazione la nostra attenzione si è focalizzata su cinque assi: scuole, riqualificazione dello spazio pubblico, valorizzazione della costa, rete fognaria, illuminazione e connettività della città. Per le prime annualità ci concentreremo da un lato sulla chiusura dei grandi cantieri attualmente aperti e dall’altro alla cura della città diffusa a partire dallo spazio pubblico e dai servizi che, seppur possono sembrare opere minori, sono quelle che determinano la qualità del vivere urbano”.1. Parco Peppino Impastato a Catino nel Municipio V2. Adeguamento sottovia Giuseppe Filippo3. Illuminazione e videosorveglianza Parco 2 Giugno4. Illuminazione e videosorveglianza Pineta San Francesco5. Rotatoria via Martin Luter King con via Che Guevara6. Rotatoria via Del Turco con via Pier Paolo Pasolini a Palese7. Seggiolini Stadio San Nicola8. Efficientamento energetico Scuola Rodari nel Municipio I9. Potenziamento illuminazione e sorveglianza di piazza Risorgimento10. Adeguamento sicurezza scuola Tommaso Fiore nel Municipio II11. Lavori complementari per il mercato coperto di via Pitagora12. Efficientamento energetico viale Tatarella13. Illuminazione e videosorveglianza in via Ascianghi14. Smart Grid e connettività in città15. Impianto elettrico ed illuminazione stadio San Nicola16. AQ manutenzione ERP17. AQ manutenzione spiagge18. AQ manutenzione impianti tecnologici in impianti sportivi19. AQ manutenzione basole Bari vecchia20. AQ pubblica illuminazione21. AQ impianti edifici comunali.La somma degli investimenti relativi questi interventi è superiore 11 mln di euro impegnati per nuovi contratti.Ad ogni modo la dimensione economica dei lavori pubblici in corso, o di imminente avvio, è ben superiore e tiene conto anche degli ulteriori importi corrisposti per SAL (stati avanzamento lavori) relativi ad opere di durata pluriennale già contrattualizzate negli anni precedenti, e quindi già scomparse dal Piano triennale nel precedente 2019-20, quali ad esempio via Amendola, mercato via Pitagora, polo Bibliotecario e parco nella ex Rossani, e tanti altri.Rispetto alle precedenti versioni, scompaiono dal Piano triennale anche ulteriori 23 interventi cancellati poiché superati oppure accorpati o confluiti in altri, a dimostrazione della continua attività di aggiornamento e riordino in progress del documento.Gli interventi previsti in questo Piano triennale sono il frutto dell'ascolto di tutte le indicazioni pervenute dai vari settori dell'amministrazione e dalle varie componenti della società, attraverso una condivisione il più possibile ampia delle opere da realizzare e l'inserimento, nella prima annualità, dei lavori ritenuti prioritari, oltre che di quelli con un livello di progettazione più avanzato e con una buona possibilità di conseguire una reale copertura finanziaria.Grande rilevanza hanno gli interventi previsti nelle periferie, interessate non solo da un importante finanziamento ottenuto unitamente ad altri Comuni della Città metropolitana nell'ambito del Piano Nazionale Periferie ma anche dall’assegnazione di altre risorse sull'edilizia scolastica, sulla viabilità e le relative reti tecnologiche e sulle manutenzioni in generale.Massima priorità è stata dedicata alla qualità dello spazio pubblico e alla sua fruibilità attraverso l'individuazione di molteplici opere puntuali, di medie e piccole dimensioni, capaci di risolvere le criticità più disparate riscontrate sull'intero territorio, molte delle quali risalenti ad epoca remota.Le prossime settimane, fino alla fine dell’anno, saranno scandite dall’apertura di molti altri cantieri o dall’indizione di gare di nuovi lavori particolarmente attesi, alcuni dei quali - ad esempio lungomare via dei Trulli (Municipio I), Park & Ride largo 2 Giugno (Municipio II), rotatoria Nuova San Paolo (Municipio III), fogna bianca Carbonara e Ceglie (Municipio IV) e lungomare Santo Spirito (Municipio V) - ormai imminenti, dopo il superamento di tutti gli impedimenti che ne hanno ostacolato l'esecuzione per lungo tempo.L’obiettivo prefissato dall’Amministrazione con questo Piano triennale è quello di confermare il trend positivo registrato sia in questo ultimo sessennio, sia nel precedente decennio, con il progressivo aumento del numero dei contratti stipulati per procedure di gara aperte, che a tutt’oggi, a partire dal luglio 2014, ammontano a 322 contratti sottoscritti, corrispondenti ad 1 ogni settimana, come di seguito indicato:· nel 2014 (da luglio) 17· nel 2015 60· nel 2016 37· nel 2017 54· nel 2018 61· nel 2019 58· nel 2020 (fino a settembre) 35 (stimati altri 25 entro fine anno).Di seguito le principali opere e lavori inseriti nell’anno 2020 (prima annualità), che costituiscono il complesso di cantieri che interesseranno la città nei prossimi mesi, suddivisi per tipologie di intervento:“Parco per tutti” a Torre a Mare per € 2.400.000 (emendato)“10 li scegli tu” per € 5.000.000completamento Piazzetta dei Papi per € 120.000giardino via delle Murge per € 110.000largo Giordano Bruno per € 440.000riqualificazione giardino Don Vito Marotta a Loseto per € 100.000giardino via Ricchioni al San Paolo per € 150.000 (ultimo lotto)skate park viale Madre Teresa Calcutta per € 195.000AQ Incremento verde cittadino per € 560.000AQ Arredi e giochi per ulteriori € 120.000.· materna Villaggio del Lavoratore per € 2.000.000;· materna ed elementare Anna Frank per € 6.700.000;· ristrutturazione materna Regina Margherita per € 1.500.000· efficientamento energetico e infissi elementare Marco Polo per € 265.000· 10 classi elementare Duse per € 3.000.000· ristrutturazione scuola San Giovanni Bosco per € 700.000· nuovi uffici scuola San Francesco per € 150.000· riqualificazione scuola San Nicola per € 400.000· bagni Amedeo D’Aosta per € 170.000· riqualificazione asilo nido Diomede Fresa e scuola materna San Nicola per € 400.000· AQ per eliminazione barriere architettoniche scuole per € 300.000· verifiche controsoffitti e vulnerabilità sismica per € 810.000· ristrutturazione scuola Montello - Santomauro per € 950.000· recinzione scuola Lanave € 170.000.· smart grid illuminazione led, nuovi quadri, telecontrollo, connettività su tutti i Municipi per € 19.000.000· candelabri ornamentali lungomare Starita per € 600.000· nuova rete radio PL per € 1.500.000· nuovo AQ videosorveglianza per € 1.000.000· 2° lotto illuminazione LED viale Tatarella € 250.000.adeguamento campo Mirko Variato per € 998.000AQ biennale manutenzioni edili e tecnologici stadio San Nicola per complessivi € 4.100.000AQ manutenzioni edili impianti sportivi per € 450.000AQ manutenzioni impiantistiche impianti sportivi per € 400.000illuminazione Stadio della Vittoria per € 250.000riqualificazione manto erboso del campo Sante Diomede al S. Paolo per € 400.000riqualificazione manto erboso del campo da calcio di San Piostadio del Rugby per € 2.000.000manutenzione edili e impiantistiche campo Bellavista per € 314.000.fogna bianca Carbonara-Ceglie per € 2.500.000fogna bianca in lungomare Vittorio Veneto per € 750.000potenziamento rete nel Municipio III per € 5.000.000potenziamento rete nei Municipi I e V per € 1.250.000potenziamento rete nei Municipi II e IV per € 1.250.000AQ manutenzione fogna bianca per € 1.600.000.· adeguamento ascensori ed eliminazione barriere di sicurezza edifici San Paolo, Santo Spirito, Santa Rita, San Pio e Ceglie per € 3.175.000· sistemazione aree esterne edifici Santa Rita per € 1.265.000· sostituzione caldaie edifici Ceglie del Campo, Santa Rita, San Pio per € 6.930.000· sostituzione infissi edifici Ceglie del Campo e Santa Rita per € 3.634.000· rifacimenti impermeabilizzazione terrazzi edifici Ceglie e Santa Rita per € 1.500.000· rifacimento impianti elettrici Ceglie e Santa Rita per € 2.200.000· nuovi alloggi per soggetti con disabilità zona 167 Ceglie per € 4.800.000· n. 28 nuovi alloggi PIRP Japigia per € 2.970.000.· nuova Stazione Carabinieri al quartiere Libertà per € 1.200.000· nuovo Commissariato di Polizia al quartiere Torre a Mare per € 1.200.000restauro prospetto Fortino e riqualificazione per € 440.000nuova delegazione anagrafe Municipio IV presso mercato via Vaccarella per € 800.000Ex Socrate, centro integrazione socio-culturale ed ospitalità in emergenza per € 3.500.000completamento riqualificazione Polipark per € 3.500.000adeguamento rifugi temporanei cani zona ASI per € 430.000completamento riqualificazione ex Caserma Rossani per € 18.000.000. – Accademia delle belle artiriqualificazione viabilità Quartierino per € 600.000prolungamento strada del Quadrifoglio e collegamento con via Capitanio a Palese per € 500.000riqualificazione ambientale e pista ciclabile lungomare Ovest (Piano Città) per € 4.500.000riqualificazione strada arginale canale Lamasinata tra via Respighi e via Wan Westerhout per € 500.000rotatoria Bari Domani per € 500.000piazza Magrini a Palese per € 150.000lungomare Starita e Giordano per € 2.500.000viabilità interna a San Girolamo per € 900.000parcheggio stazione a Torre a Mare per € 320.000biciplan e zone 30 lotto I stralcio 2 per € 2.350.000biciplan e zone 30 lotto II per € 2.800.000biciplan e zone 30 lotto III per € 5.000.000 (emendato)sistema ITS controllo traffico 2° stralcio per € 2.000.000ciclabile viale Madre Teresa di Calcutta € 330.000sistemi protezioni utenze deboli Ponte Adriatico per € 300.000.· waterfront Bari vecchia per € 16.000.000· lungomare San Cataldo per € 2.855.000· lungomare Porto Santo Spirito per € 2.880.000· dragaggio porti minori per € 1.380.000· AQ manutenzione spiagge per € 800.000.· riqualificazione urbana lama Balice, stralci S2 e S3, per € 7.730.000· riqualificazione Corso Mazzini, via Ettore Fieramosca e largo De Nicola per € 3.497.000 (Piano periferie)· riqualificazione via Dante per € 1.100.000 (Piano periferie)· riqualificazione aree pedonali, verdi e stradali al San Paolo per € 7.200.000 (Piano periferie);· urbanizzazioni primarie a scomputo per complessivi € 7.100.000;Il 2020 sarà anche un anno con molte progettazioni di opere, la cui esecuzione è prevista nelle annualità successive, e tra queste le più significative saranno:· Smart Grid e connettività;adeguamento impianti Palazzo di Cittàriqualificazione Centrale del LatteParco ex Fibronitverde attrezzato tra via Gandhi, via Che Guevara e via Camillo Rosalbariqualificazione piazza Umberto Ipiazza Eroi del MareWaterfront San Cataldo e sistemazione spiaggeopere di protezione e difesa lungomare sudWaterfront lungomare Imperatore Augusto e moli Sant'Antonio e San Nicolaunificazione ed estensione spiagge Pane e Pomodoro e Torre Quettapedonalizzazione lungomare Santo Spiritosistemazioni idrauliche canali e lameparco archeologico e ambientale Lama Piconeriqualificazione centri storici Carbonara e Cegliestadio rugby a Catinorotatoria tra via Napoli e via Brigata Reginacompletamento viabilità e parcheggio zona Cimitero Monumentalesistemazioni via Cuoco, via Messeri, via Meuccirotatoria tra ponte Garibaldi e lungomare Triesteriqualificazione intersezione antistante Teatro Margheritarotatoria tra via O. Flacco e via Giovanni XXIIInuova viabilità accesso al Policlinicorotatoria Nuova San Paolo con ex SP54collegamento viario tra Sant’Anna e strada Cannonesistemazioni strade vicinali a palese e Santo Spiritoprolungamento via Ranieri a Carbonara;ponte ciclo-pedonale carrabile su canale Balice, tra Fesca e strada del Baracconerotatoria Villaggio del lavoratore su via Bruno Buozzirotatoria tra via Camillo Rosalba e via Lucarellicollegamenti di via Che Guevara e via Amoruso con viale Madre Teresa di Calcuttaprolungamento via Fransveadue rotatorie su viale delle Regionipiste ciclabili in attuazione del biciplanpark&ride di via Mitolorotatoria tra via Gorizia e via Fanellirotatoria tra via Fanelli, via Vela e via Madonna delle Grazierotatoria tra via Mitolo e viale De Laurentis.