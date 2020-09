"Giustizia per Willy", sabato 12 settembre presidio in piazza Prefettura a Bari

BARI - "Non hanno fatto niente. Era solo un immigrato... ". Sembra impossibile, troppo orrendo per essere vero, ma sono queste le parole dei familiari degli assassini di Willy, riportate su tutti i giornali. Per questa gente, la vita di un ragazzo ucciso brutalmente, insomma, non vale niente. Se hai la pelle scura la tua vita può essere interrotta senza ragione". Annuncia così il presidio in Piazza Prefettura a Bari il, che aderisce all'iniziativa delpromotore dell'iniziativa."Sabato 12 settembre -, ci riuniamo in un sit-in per protestare, per chiedere giustizia. Sentiamo necessario manifestare il nostro completo dissenso contro quanto accaduto a Colleferro. Questo fatto di cronaca non può e non deve passare inosservato. La cittadinanza deve indignarsi per quanto accaduto. Chiediamo la vostra piena presenza: manifesti, striscioni, cartelloni e piena voce per discutere e urlare la vostra rabbia. Perché un brutale omicidio come questo non deve divenire cronaca, rumore di fondo, qualcosa di cui dimenticarsi in fretta. Perché questo evento non si deve piegare alla quotidiana propaganda tossica razzista e populista. (Si prega di munirsi di mascherine e rispettare le distanze come previsto da DPCM 7 agosto 2020.) GIUSTIZIA PER WILLY!".Evento fb: https://www.facebook.com/events/329319558310337/Luogo: Piazza Prefettura Bari ore 17:00 del 12/09/2020Info: Francesca Malerba 3286155430 - francesca.malerba01@gmail.com