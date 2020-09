Bari, estratti i nominativi degli scrutatori impegnati per il referendum costituzionale e le regionali

BARI - La Commissione elettorale comunale si è riunita ieri, 31 agosto, per procedere alla nomina degli scrutatori per la costituzione dei seggi elettorali (Uffici di sezione) per il referendum costituzionale e le elezioni della Regione Puglia del 20 e 21 settembre 2020, ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.La nomina si è svolta tramite estrazione, in pubblica adunanza, impiegando un algoritmo elaborato dalla software house del Comune di Bari, alla presenza dell’assessore delegato Eugenio Di Sciascio e dei componenti della Commissione elettorale comunale Pierluigi Introna, Alessandro Visconti e Pasquale Magrone.Gli elenchi degli scrutatori effettivi e supplenti, in ordine alfabetico e in ordine di sorteggio, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Speciale elezioni 2020.