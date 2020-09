Workshop “Stare” con Vacis, ultimi giorni per ingresso gratuito alla prima di “Zvi Zvi Rosa Luxemburg”

BARI - Tre giorni di workshop con Gabriele Vacis, più la prima assoluta di “Zvi Zvi Rosa Luxemburg”. C’è tempo fino al 10 settembre per iscriversi al workshop “Stare” che il regista e drammaturgo, direttore della scuola per attori dello Stabile di Torino e fondatore dell’Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona, condurrà al Teatro Abeliano di Bari dal 18 al 20 settembre. L’appuntamento, con la direzione artistica di Ilaria Cangialosi, si inserisce nell’ambito del progetto “Il teatro che ti cambia” sviluppato dalla Rete per un teatro di comunità costituita da Cooperativa Animalenta (capofila), Associazione culturale ombre, Associazione culturale Senza Piume e Cooperativa Sociale Crisi. A tutti gli iscritti al workshop sarà inoltre riservato un posto, ad ingresso gratuito, per la prima assoluta dello spettacolo “Zvi Zvi Rosa Luxemburg - Economista, Politica, Rivoluzionaria” del 20 settembre alle 20.30 sempre al Teatro Abeliano. Per informazioni e iscrizioni: https://animalentateatro.com/ rispetto della normativa anti Covid-19. Il progetto rientra nell’Avviso pubblico Periferie al centro, Intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti coordinato da Teatro Pubblico Pugliese. . Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel. Il progetto rientra nell’Avviso pubblico Periferie al centro, Intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti coordinato da Teatro Pubblico Pugliese.





Workshop “Stare” con Vacis dal 18 al 20 settembre, iscrizioni fino al 10. Il teatro per la cura della persona. L’articolazione della pratica teatrale non più solo come momento di creazione di forme artistiche, ma come luogo di integrazione sociale e interculturale, luogo di inclusione di ogni forma di disabilità e diversità. Una pratica che non riguarda solo attori, ma anche educatori, operatori sociali, insegnanti, personale medico-sanitario e tutti coloro che intendono lavorare nel sociale attraverso le tecniche teatrali. Il Workshop Stare condotto da Gabriele Vacis è di natura pratica, incentrato sull'importanza del teatro inclusivo come opportunità di integrazione, condivisione e coesione. Si sperimenterà il metodo sviluppato dallo stesso Vacis che si fonda su consapevolezza e attenzione: Awareness. Fino ad arrivare all’obiettivo finale, ovvero la capacità di Stare, di abitare consapevolmente il proprio tempo e il proprio spazio, in autonomia e in relazione agli altri. Ancora pochi giorni, fino al 10 settembre, per iscriversi al workshop con il regista e drammaturgo, direttore della scuola per attori dello Stabile di Torino e fondatore dell’Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona. Per informazioni: https://animalentateatro.com/workshop-vacis/ - 3295411644 (Rosanna Ventura) ilteatrocheticambia@gmail.com .