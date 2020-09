Bari, prorogato al 30 settembre il servizio di pulizia delle spiagge cittadine a cura di Amiu Puglia

BARI - Su richiesta dell'assessorato comunale all'Ambiente, Amiu Puglia ha prorogato al 30 settembre il servizio di pulizia delle spiagge e del litorale cittadino. Per le prossime due settimane le squadre dell'azienda assicureranno perciò tutti i giorni un intervento nella sessione mattutina (tra le ore 5 e le 9) sull’intero litorale, mentre, nei soli fine settimana, effettueranno un secondo turno di pulizia (nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 18) sulle spiagge del waterfront di Fesca-San Girolamo, a nord, e di Pane e pomodoro e Torre Quetta, a sud.“Complice il bel tempo -, abbiamo dato mandato ad Amiu Puglia di estendere il servizio di pulizia della costa fino a fine mese, così da permettere ai baresi di continuare a trascorrere il proprio tempo libero al mare. Le spiagge più frequentate saranno oggetto di particolare attenzione nei weekend, in cui migliaia di persone restano in città e scelgono di andare al mare. Il doppio turno di pulizia consentirà di mantenere gli spazi puliti fino a sera”.