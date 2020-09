Basket, Supercoppa: Milano e Bologna volano in finale

Nella Supercoppa di basket maschile a Bologna l’ Armani Milano e la Virtus Bologna si sono qualificate per la finale. Nella prima semifinale Milano ha vinto 76-67 col Venezia. Primo quarto, 11-5 per i lombardi. Ancora Micov, 20-9. Rodriguez, 23-13. Delaney, Milano si impone 27-15. Secondo quarto, Datome 35-21 Armani. Micov, Milano prevale di nuovo 43-23. Terzo quarto, Micov 48-26 per la squadra di Ettore Messina. Tonut, 52-40. Datome, i lombardi trionfano 57-46. Quarto quarto, Rodriguez 57-48 Armani. Datome, 63-54. Delaney, 67-55. Cinciarini, Milano vince 76-67 e va in finale. Migliori marcatori, nell’Armani Delaney 19 punti e Punter 15. Nel Venezia Watt 19 punti e Daye 12.

Nella seconda semifinale la Virtus Bologna ha vinto 88-76 in casa con la Dinamo Sassari. Primo quarto, Bilan, 11-6 per i sardi. Abass, 20-15. Sassari si impone 24-19. Secondo quarto, Kruslin 28-25 Dinamo. Weems, i sardi prevalgono di nuovo 42-40. Terzo quarto, Markovic impatta per Bologna, 47-47. Teodosic, 52-47 per gli emiliani. Tessitori, la Virtus trionfa 62-59. Quarto quarto, Alibegovic 72-64 Bologna. Gamble, 85-70. Markovic, la Virtus vince 88-76 e va in finale. Migliori marcatori, nel Bologna Teodosic 13 punti e Tessitori 11. Nel Sassari Bilan 24 punti e Spissu 17.