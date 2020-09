Calcio: il Bari acquista D'Orazio e cede Terrani Schiavone e Costa

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari ha acquistato il difensore Tommaso D’Orazio di 30 anni a titolo definitivo, svincolato dal Cosenza. Ha firmato per due anni. Vicinissimo l’attaccante Leonardo Candellone 23 anni. Il calciatore arriverà in prestito per due anni dal Napoli, dopo che la società campana lo ha ingaggiato dal Torino. Sono stati confermati il centrocampista Raffaele Bianco e l’esterno Francesco Corsinelli. Interesse per il centrocampista Lorenzo Lollo del Venezia e per l’esterno Patrick Ciurria del Pordenone.

Sono stati ceduti il fantasista Giovanni Terrani in prestito al Como in Serie C e il centrocampista Andrea Schiavone a titolo definitivo alla Salernitana in Serie B. Ceduto anche il difensore Filippo Costa all’Entella Chiavari. Il centrocampista Zaccaria Hamlili è stato richiesto in Serie C dal Perugia e dall’Alessandria. Potrebbero andare via da Bari il difensore Filippo Berra e il centrocampista Manuel Scavone che hanno entrambi molte richieste da squadre di Serie B e C.