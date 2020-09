Burberry crea i costumi per il nuovo progetto lirico di Marina Abramović

LONDRA - Riccardo Tisci, Chief Creative Officer di Burberry, ha collaborato con Marina Abramović al design dei costumi per il suo nuovo progetto lirico "7 Deaths of Maria Callas", che avrà la sua prima mondiale questa sera alla Bavarian State Opera di Monaco, in Germania.



Dopo uno studio accurato dell’intera vita della cantante lirica Maria Callas, l'artista di fama mondiale Marina Abramović ha sviluppato questo progetto insieme al compositore Marko Nikodijević. Usando le famose scene della Callas tratta da opere come Carmen, Tosca, Otello, Lucia di Lammermoor, Norma, Mada, Butterfly e La Traviata, Marina ripercorre sia il tragico destino dei personaggi della Callas, sia la storia della vita del soprano americano di origine greca.



Marina non solo ha diretto e progettato il set, ma sarà lei stessa sul palco. Ha anche collaborato con l'attore Willem Dafoe ad un film creato appositamente per la prima mondiale. "7 morti di Maria Callas" continuerà a suonare a Berlino, Atene e Parigi.



Il design dei costumi per "7 Deaths of Maria Callas" è una collaborazione nata dalla stretta amicizia tra Marina Abramović e Riccardo Tisci. Il processo di creazione è stata un'esperienza creativa condivisa, che incomincia dai costumi drammatici e teatrali dell'opera reinterpretati attraverso una lente moderna. Riccardo continua a sperimentare l'artigianato e le tecniche del design, così come la libertà di espressione, reinventando i canoni storici di stile maschile e femminile. I costumi giocano un ruolo fondamentale nella performance artistica in quanto fungono da componente chiave nel viaggio dei personaggi attraverso ogni scena.



“Sono un sognatore romantico nel profondo, quindi sentirmi coinvolto in questo progetto è stato molto semplice e naturale. Il soggetto è quello dell'amore in tutte le sue forme, dalla luce all'oscurità. Marina è uno dei miei grandi amori personali e mi sento privilegiato ad averla come amica e parte della mia famiglia. È una degli artisti più audaci e coraggiosi del mondo ed è un onore incredibile collaborare ancora una volta con lei su un tema così vicino ai nostri cuori".



Riccardo Tisci, Chief Creative Officer di Burberry ha dichiarato: “Ho voluto realizzare "7 deaths" per 30 anni. Morire di crepacuore è il filo conduttore che unisce ogni opera che parla di amore e delle sue svariate forme, sentimento che è anche alla base del mio rapporto con Riccardo. Quando si è concretizzata l'opportunità per questo progetto, non c'era nessun altro team con cui volevo lavorare: Riccardo ha realizzato tutti i costumi perché noi assieme siamo amore, lui è moda e io sono arte, due mondi che si incrociano in maniera creativa dialogando di amore, rispetto e libertà. Sono così orgogliosa di questo lavoro di squadra e grata a Riccardo per avermi insegnato ad essere elegante e sicura di me come donna, nella mia vita e nelle mie esibizioni.”



Le parole di Marina Abramović: “7 deaths of Maria Callas ' di Marina Abramović sarà trasmesso in diretta streaming su Staatsoper.Tv il 5 settembre 2020 alle 18:30 CEST e sarà disponibile on demand per 30 giorni dal 7 settembre 2020.