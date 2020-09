Calcio, Coppa Italia: la Pink Bari pareggia 1-1 a Pomigliano

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima partita di Coppa Italia di calcio donne la Pink Bari ha pareggiato 1-1 a Pomigliano. Nel primo tempo si infortuna alla caviglia Romina Pinna attaccante del Pomigliano dopo un contrato con la portiera della Pink Myllyoja. Al suo posto entra la Tata. Si fa male la punta delle baresi Elisa Carravetta al ginocchio sinistro, sostituita da Lucia Ceci.

Nel secondo tempo al 14’ passa in vantaggio il Pomigliano con la Moraca di destro. Al 38’ pareggia la Pink Bari con Lucia Ceci, pallonetto di sinistro. Le pugliesi in dieci. Espulsa al 93’ la Lea per un duro fallo sulla Ferrandi. Buona partita giocata dalla Pink Bari allenata da Cristina Mitola. Discrete nella squadra pugliese le prestazioni di Noemi Manno e Deborah Novellino. Nella seconda partita di Coppa Italia la Pink Bari giocherà il 22 Novembre a Bitetto contro la Juventus.