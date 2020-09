Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 75-68 fuori casa con la Reyer Venezia

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 75-68 a Venezia contro la Reyer. Primo quarto, Tonut e Watt, 4-0 per i veneti. Stone allunga 10-7. Harrison, 14-13 Happy Casa. Il primo quarto termina in parità, 15-15. Secondo quarto, Watt 23-17 Reyer. Chappell, 29-21. Harrison tiene in corsa Brindisi, ma 29-26 Venezia. Fotu, la Reyer si impone 33-28. Terzo quarto, Tonut 41-36 Venezia. Daye, 45-42. Tonut, la Reyer trionfa 60-46.

Quarto quarto, Udom tiene in partita i pugliesi, però 60-49 Venezia. Chappell, 69-55. De Nicolao 73-65. Venezia vince questo quarto e 75-68 tutto l’incontro. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Willis 14 punti. Nel Venezia Watt 18 punti. Nella seconda giornata di andata la squadra pugliese allenata da Frank Vitucci giocherà domenica 4 Ottobre alle 19 in casa contro la Virtus Roma.