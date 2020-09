Calcio, Serie D: il Taranto pareggia 0-0 a Picerno, il Brindisi supera 3-2 il Gravina

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di andata del girone H di Serie D il Taranto pareggia 0-0 a Picerno. Nel primo tempo gli jonici vanno vicini al gol con Guaita. Nella ripresa Marsili si rende pericoloso nell’area di rigore dei lucani. Il Brindisi vince 3-2 in casa col Gravina il primo dei tre derby pugliesi di questo turno. Nel primo tempo i murgiani in gol. Palumbo devia involontariamente il pallone nella propria porta. Il Brindisi pareggia con lo stesso Palunbo di sinistro. Nel secondo tempo il Gravina va di nuovo in vantaggio con De Feo di testa. Il Brindisi riesce a rimontare. - Nella prima giornata di andata del girone H di Serie D il Taranto pareggia 0-0 a Picerno. Nel primo tempo gli jonici vanno vicini al gol con Guaita. Nella ripresa Marsili si rende pericoloso nell’area di rigore dei lucani. Il Brindisi vince 3-2 in casa col Gravina il primo dei tre derby pugliesi di questo turno. Nel primo tempo i murgiani in gol. Palumbo devia involontariamente il pallone nella propria porta. Il Brindisi pareggia con lo stesso Palunbo di sinistro. Nel secondo tempo il Gravina va di nuovo in vantaggio con De Feo di testa. Il Brindisi riesce a rimontare.

Pareggia con Cerone di destro e si aggiudica ia gara con Maglie di testa. Nel secondo derby pugliese il Cerignola pareggia 2-2 allo Stadio “Monterisi” con l’Altamura. Nel primo tempo in rete i murgiani con Lorenzo, tiro da pochi metri. L’Altamura raddoppia con Guadalupi su rigore dato per un fallo di Alfarano su Croce. Il Cerignola riapre la gara con Esposito di testa e pareggia nella ripresa con Tedesco di sinistro. Nel terzo derby pugliese l’Andria vince 1-0 a Bitonto. Decisivo per la squadra di Luigi Panarelli il gol realizzato nel primo tempo da Prinari su rigore dato per un fallo di Sirri su Tusiano. Il Casarano supera 2-0 allo Stadio “Capozza” il Real Aversa. Il Fasano perde 2-1 in trasferta contro la Puteolana. Il Nardò va ko 2-1 a Sorrento. La partita che il Molfetta doveva giocare a Lavello è stata rinviata a mercoledì 7 Ottobre per il Coronavirus.