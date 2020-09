Calcio: il Bari acquista Celiento, De Risio e Marras

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari ha ac quistato il difensore Daniele Celiento di 26 anni e il centrocampista Carlo De Risio che ha 29 anni dal Catanzaro. Ingaggiato l’attaccante Manuel Marras di 27 anni svincolato dal Livorno , il quale ha firmato per tre anni . Vicinissimo l’attaccante Leonardo Candellone 23 anni dal Torino. Sembra molto difficile l’arrivo a Bari della punta Patrick Ciurria del Pordenone.



La società friulana per ora lo avrebbe dichiarato incedibile. Interesse per il centravanti Pietro Cianci del Teramo. Contatti col centrocampista Lorenzo Lollo del Venezia per il quale però bisognerà superare la concorrenza del Palermo. Il trequartista polacco Tomas Kupisz è stato ceduto alla Salernitana in Serie B. Il Bari