Calcio: il Fesca è in Promozione

- Il Fesca è in Promozione. La notizia, pur risalente alla serata di martedì 1 settembre, resta attuale per l'odierno tam tam su Facebook. Nato nel 1989, il sodalizio sportivo, dopo 31 anni di attività nel settore giovanile, fa il salto di qualità approdando nel secondo torneo dilettantistico regionale a seguito del passaggio da Modugno del titolo sociale della Soccer e dei contestuali ripescaggi in D del Nardò e del conseguente posto lasciato libero in Eccellenza dai salentini all'Ars et Labor Grottaglie. Espressione calcistica dell'omonimo rione geograficamente ubicato sul litorale nord di Bari, il Fesca è la seconda squadra dilettantistica del capoluogo pugliese, assieme all'Ideale Bari.