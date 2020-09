Festival internazionale della chitarra: magia online

MOTTOLA (TA) - Un’edizione insolita, tutta online, ma ricchissima. Soprattutto, nel segno della continuità per un evento che ogni anno ospita i migliori chitarristi del mondo. È il Festival Internazionale della Chitarra- Città di Mottola che si prepara a vivere la sua XXVIII edizione. «Quest’anno l’emergenza Covid 19 - spiega il direttore artistico, il M° Michele Libraro - ci ha costretti a cambiare i nostri programmi, ma senza rinunciare alla manifestazione. La maggior parte degli artisti proviene dall’estero e il nostro Festival, oltre ai concerti per il pubblico, è anche occasione di incontro e di scambio tra i musicisti. È per questa ragione che abbiamo deciso di fare alcuni cambiamenti, lasciando però invariate le master class e il Concorso. Mettendo al primo posto la sicurezza».E così, dal 5 al 13 settembre, la cittadina in provincia di Taranto sarà regina della musica. Roberto Aussel dall’Argentina, Carlo Marchione, Giuseppe De Trizio, Leonardo De Gregorio e Filippo Cosentino dall’Italia, Silvio Bilić e Lovro Peretić dalla Croazia, Cassie Martin dalla Francia, Mateusz Kowalski dalla Polonia, Anabel Montesinos e Bruno Pino Mateos dalla Spagna, David Fellegi dall’Ungheria. Sono i nomi che brilleranno in questi nove giorni tra concerti, conferenze, documentario, master class e la finale del prestigioso Concorso internazionale di esecuzione musicale per chitarra.L’apertura dei concerti è affidata al chitarrista classico Mateusz Kowalski, vincitore del Super Contest EuroStrings, European Guitar Festival Collaborative, del 2019. Nelle sere successive, si alterneranno altri giovani talentuosi, sempre del circuito EuroStrings e cioè: Silvio Bilić, Dávid Fellegi, Cassie Martin, Bruno Pino Mateos e Lovro Peretić.«Per noi è motivo di orgoglio- fa sapere il Comune di Mottola- non rinunciare a questo Festival che ha reso la nostra cittadina famosa per questo evento. Dopo tanti anni, sicuramente sarà anomalo non incontrare turisti e pugliesi che in occasione della manifestazione affollano il nostro centro storico e il paese. Ma in questo momento la priorità è la salute pubblica. E quindi ci godremo questo Festival sul web o attraverso i social. Come amministrazione, il nostro supporto resta invariato per questa manifestazione di altissimo prestigio».Tutte le attività, infatti, saranno trasmesse gratuitamente su Facebook e sul canale YouTube Mottola Guitar Festival. Per ulteriori dettagli sul programma, www.mottolafestival.com e 346. 2264572. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Accademia della Chitarra ed è patrocinata da Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte” e Pro Loco.