Calcio: il Foggia e il Bisceglie entro il 25 Settembre dovranno iscriversi alla Serie C

- Il Foggia e il Bisceglie entro il 25 Settembre dovranno iscriversi alla Serie C. Lo ha stabilito il Consiglio Federale dopo avere ammesso le due squadre pugliesi a questo campionato. Dovranno presentare una documentazione nella sede della Lega Pro a Firenze che dovrà comprendere una fideiussione da 350 mila Euro, una tassa di 105 mila Euro per l’iscrizione, l’indicazione dello stadio dove saranno giocate le gare in casa, le dichiarazioni di agibilità dello stadio, le liberatorie dei tesserati per dimostrare di aver pagato gli stipendi ai calciatori, ed anche i contributi e le tasse previste dalla Lega Pro e dalla Figc.La Covisoc dovrà valutare la documentazione e dare il suo ok alla Lega Pro e alla Figc che deciderà di dare il via libera o no all’iscrizione. Se la Covisoc e il Consiglio Federale non accetteranno l’iscrizione alla C di Foggia e Bisceglie le due società potranno fare ricorso alla Commissione Criteri Sportivi Organizzativi entro il 5 Ottobre. L’8 Ottobre ci sarà la decisione del Consiglio Federale sull’eventuale ricorso dopo avere ascoltato il parere di questa commissione. Se l’iscrizione alla C non dovesse essere ancora concessa, il Foggia eil Bisceglie potranno presentare l’ultimo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che deciderà in modo definitivo in una data da stabilire. Il presidente del Foggia Roberto Felleca e il presidente del Bisceglie Vincenzo Racanati sono sicuri di riuscire a iscriversi al Campionato di Serie C entro il 25 Settembre, e di poter iniziare a giocare dal 27 Settembre, la data di inizio del torneo decisa dalla Lega Pro.