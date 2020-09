Calcio: il Monopoli acquista Santoro Pozzer e Samele

- Il Monopoli ha acquistato l’attaccante Domenico Santoro del 1995 dal Gravina. Ha firmato per due anni. Ingaggiato il portiere Giacomo Pozzer del 2001 dall’Inter. Tesserato l’attaccante Luigi Samele del 2002 dal Foggia. Interesse per l’attaccante Giacomo Tulli del Catanzaro. Ceduti il difensore Michele Ferrara alla Pergolettese, la punta Giuseppe Fella alla Salernitana e il terzinoDaniele Donnarumma al Cittadella. Va via dal Monopoli l’attaccante Luca Stancarone, ceduto al Gelbison in Serie D.Nel primo turno di Coppa Italia il Monopoli giocherà il 23 Settembrealle 20 in casa col Modena. Se i pugliesi vinceranno con gli emiliani giocheranno il 30 Settembre in trasferta con la Reggiana. Il Monopoli sta intensificando la preparazione e punta ad andare il più avanti possibile in Coppa Italia.