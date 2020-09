Calciomercato: Milik verso la Roma, manca solo il sì del polacco

Il Napoli e la Roma hanno raggiunto l’accordo per la cessione dell’attaccante polacco

Arkadiusz

Milik

di 26 anni

alla Roma per 25 Milioni di Euro. Manca solo il sì del calciatore, il cui contratto col Napoli scadrà il 30 Giugno 2021. La Roma ha offerto a

Milik

un contratto di 5 anni a 5 Milioni di Euro a stagione.





Valter Di Maggio di Radio Kiss

Kiss

, molto vicino al Napoli ha

dichiarato: ”Non

è vero che

Milik

ha rifiutato di andare alla Roma, ma è molto vicino a firmare per la squadra giallorossa”.

Milik

non rientra nei piani dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso per questa stagione.





La società campana deve cedere in questa sessione di calcio mercato che terminerà il 5 Ottobre il calciatore, per evitare di perderlo a parametro zero a Luglio 2021, perché

Milik

ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo del contratto del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Se

Milik

accetterà di andare alla Roma

,

la società giallorossa potrebbe cedere l’attaccante bosniaco

Edin

Dzeko

alla Juventus.