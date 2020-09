Calcio: nuovi acquisti in casa del Taranto

In Serie D il Taranto ha acquistato il trequartista marocchino Lagzir Soufiane del 1994 dall’Hamrun Spartans una squadra di Serie A di Malta. Ingaggiato il portiere Alex Sposito del 2001 in prestito dall’Empoli. Arriva a Taranto il difensore del 1995 Antonio Guastamacchia dal Savoia. Giocherà nella squadra della città dei due mari il terzino argentino Manuel Gonzalez del 1991, che proviene dal Fasano.Confermato il centrocampista camerunense Matute. Il Taranto è interessato all’attaccante brasiliano Nenè del 1983, che ha giocato nel Cagliari in Serie A dal 2009 al 2014, nello Spezia in Serie B dal 2015 al 2017 e nel Bari in Serie B dal 2017 al 2018. Ma il Taranto dovrà superare la concorrenza del Siena per cercare di acquistarlo. Interesse anche per la mezzala Herrera del Sorrento e per il centrocampista Longo, svincolato dal Cerignola.Trattative col Gelbison per l’attaccante argentino Varela e col Grumentum Val d’Agri per la punta argentina Martinez. Il direttore sportivo Francesco Montervino sta allestendo una squadra molto competitiva. Il Taranto nella prossima stagione cercherà di ottenere a Maggio 2021 la promozione in Lega Pro.