Calcio, Serie D: nella prima giornata si giocano tre derby pugliesi

FRANCESCO LOIACONO - E’ stato sorteggiato il calendario del Campionato di Serie D. Il torneo inizierà il 27 Settembre. Nel girone H dove sono state inserite le undici squadre pugliesi, nella prima giornata si giocheranno tre derby. Il Cerignola giocherà in casa con l’Altamura. Il Bitonto affronterà nella gara interna l’Andria, Il Brindisi sfiderà allo Stadio “Fanuzzi” il Gravina. Il Taranto che punta alla promozione in Serie C dovrà vedersela in trasferta col Picerno. Il Casarano giocherà allo Stadio “Capozza” con il Real Aversa. Il Molfetta che è tornato in D dopo 24 anni si recherà a Lavello.

Il Fasano sarà impegnato in trasferta con la Puteolana. Il Nardò debutterà in questo campionato a Sorrento. Per quanto riguarda i derby pugliesi che il Taranto giocherà nel girone di andata, gli jonici sfideranno nella seconda giornata allo Stadio “Erasmo Jacovone” il Bitonto, nella quinta giornata si recheranno a Casarano. Nella sesta giornata la squadra di Pasquale Laterza giocherà in casa contro il Brindisi. Nella settima giornata il Taranto affronterà in trasferta il Gravina, nella nona giornata giocherà a Nardò. Nella decima giornata sfiderà nella città dei due mari il Fasano, nell’undicesima giornata dovrà vedersela ancora in casa con l’Andria.

Nella tredicesima giornata è in programma allo Stadio “Erasmo Jacovone” la partita contro il Molfetta, nella quattordicesima i rossoblu jonici si recheranno ad Altamura e nella sedicesima sfideranno allo Stadio “Monterisi” il Cerignola. Il Campionato terminerà il 16 Maggio 2021.