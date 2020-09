Calcio: il Bari ha acquistato l'attaccante Leonardo Candellone

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari ha acquistato l’attaccante Leonardo Candellone di 23 anni in prestito dal Napoli. Il calciatore ha firmato per due anni. Interesse per il centrocampista Lorenzo Lollo del Venezia e per il portiere Simone Moschin del Livorno. Contatti per l’esterno Patrick Ciurria del Pordenone. Il difensore Filippo Berra sarebbe stato richiesto dal Pordenone. Il centrocampista Zaccaria Hamlili e il trequartista Manuel Scavone potrebbero lasciare il Bari perché sembrano non rientrare nei piani del nuovo allenatore Gaetano Auteri.



Il Bari si sta allenando per il debutto in Coppa Italia di mercoledì 23 Settembre allo Stadio “ San Nicola” contro il Trastevere alle 17,30. In amichevole la squadra di Auteri ha vinto 1-0 col Casarano con un gol di Neglia al 9’ del primo tempo con un tiro da pochi metri. La Lega Pro ha deciso le date e gli orari delle prime sette giornate del Campionato di Serie C. Nella prima giornata il Bari giocherà domenica 27 Settembre alle 17, 30 in trasferta con la Virtus Francavilla Fontana. Il Bari disputerà la prima partita allo Stadio “ San Nicola” domenica 4 Ottobre alle 15 contro il Teramo, nella seconda giornata di andata.