Calciomercato: il Foggia ha acquistato l'attaccante Filippo D'Andrea

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia ha acquistato l’attaccante Filippo D’Andrea del 1998 dall’Atletico Fiuggi. Ingaggiato il difensore Fabio Gavazzi del 1988 svincolato dall’’Albino Leffe. Ha firmato per due anni. Interesse per il terzino Vincenzo Polito della Cavese e per il mediano Mattia Viti dell’Empoli. Contatti con l’esterno Francesco Orlando della Salernitana e con il centrocampista Marco Frediani del Parma.

Dovrebbe essere ceduto il difensore Roberto Di Jenno che avrebbe richieste in Serie D e in Eccellenza. Andranno via dal Foggia l’attaccante italo- marocchino Badr El Ouazni e la punta senegalese Ndiaye Mbaba probabilmente al Cerignola in Serie D. Il Foggia ha avuto dalla Figc una proroga di mercato fino all’11 Ottobre. L’amministratore delegato Davide Pelusi ha presentato a Firenze nella sede della Lega Pro la documentazione per iscriversi alla Serie C. La Covisoc darà l’ok entro lunedì 28 o martedì 29 Settembre.





Il Foggia dovrebbe iniziare a giocare nel Campionato di Serie C dalla terza giornata di andata mercoledì 7 Ottobre a Teramo. Poi in data da decidere recupererà le gare in casa col Bisceglie della prima giornata del 27 Settembre e della seconda giornata in trasferta col Teramo del 4 Ottobre.