Calcio: Giovanni Bucaro è il nuovo allenatore del Bisceglie

FRANCESCO LOIACONO - Giovanni Bucaro di 49 anni è il nuovo allenatore del Bisceglie. Sostituisce Sergio La Cava che non ha il patentino per allenare in Serie C. Bucaro nella scorsa stagione è stato il tecnico della Sicula Leonzio in Lega Pro. Bucaro ha dichiarato: “Proveremo a fare bene in campionato e a insidiare le squadre più attrezzate di noi. Ci sarà da soffrire in ogni partita. Dobbiamo giocare con una voglia di fare bene che deve essere superiore alle altre squadre. I miei ragazzi dovranno finire ogni partita con la maglia sudata.

Il nostro gioco dipenderà dai calciatori che saranno acquistati durante il mercato. Fondamentale sarà giocare immediatamente con determinazione”. La società del presidente Vincenzo Racanati ha presentato la fidejussione e la documentazione fondamentali per l’iscrizione alla Serie C a Firenze. La Covisoc dovrebbe esprimersi in modo positivo nei prossimi giorni. Dopo probabilmente dal 7 Ottobre potrà iniziare l’avventura in Serie C del Bisceglie.