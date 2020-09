Canosa, bomba nel parcheggio del commissariato. Laricchia: “Vicina alla comunità e a tutto il personale di polizia"

BARI - “Sono vicina alla comunità di Canosa e a tutto il personale della polizia dopo la bomba fatta esplodere questa notte all’interno del parcheggio del Commissariato. Invito chiunque abbia visto qualcosa a fornire la propria testimonianza per risalire agli autori di questo vile atto intimidatorio. Siamo certi che lo Stato darà immediatamente una risposta forte e a tutti i livelli l’impegno del M5S è massimo per avere un aumento dell'organico delle forze dell'ordine e dei mezzi”. Così in una nota la candidata presidente del M5S e della lista civica Puglia Futura alla Regione Puglia